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Песков пояснил возможность внесения вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Тема внесения вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок официально еще не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, имеются «определенные мнения специалистов на этот счет».

Пескок добавил, что президент в ходе встречи с заместителем директора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым обсудил темы, связанные с вакцинацией от коронавируса и эффективностью прививок.

Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок еще до конца года. По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, закон уже готов к принятию во втором и третьем чтениях.

Как отметил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, который и предложил сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной, «вирусная история» кончится тогда, когда «70-75% населения нашей страны, а заодно и земного шара», будут вакцинированы.

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