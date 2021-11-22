В Италии призвали изменить «нормандский формат»

Политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани заявил, что «нормандский» формат переговоров по Украине устарел и необходимо его заменить, сообщает «Лента.ру».

«Необходимо определить новый переговорный механизм, также принимая во внимание политические изменения в Париже и Берлине», — отметил Грациани, подразумевая смену канцлера Германии и президентские выборы во Франции.

По мнению политолога, даже простое составление дорожной карты для разрешения конфликта на юго-востоке Украины могут воспринять как успех для политического курса нового немецкого канцлера Олафа Шольца и нового президента Франции, если ее действующий руководитель Эммануэль Макрон проиграет выборы.

Ранее российский МИД опубликовал дипломатическую переписку главы министерства Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что сделано это было потому, что коллеги в Берлине и в Париже «преднамеренно» передергивают то, что составляет суть российской позиции по вопросу урегулирования вопроса с «нормандским форматом».

Во французском МИДе «приняли к сведению» решение МИД РФ, в Париже указали, что считают такой подход противоречащим дипломатическим правилам.