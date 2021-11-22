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Радев победил на выборах президента Болгарии

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Global Look Press

Действующий президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии.

По информации ЦИК, после подсчета более 99% бюллетеней Радев набрал 66,67% голосов, а его соперник — ректор Софийского университета Анастас Герджиков — набрал 31,85% голосов. Около 1,5% избирателей проголосовали против всех.

Второй тур выборов президента Болгарии состоялся 21 ноября.

Первый тур президентских выборов в Болгарии прошел 14 ноября — тогда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать необходимые 50% голосов.

Ранее — во второй раз за два дня — Румен Радев назвал Крым российским полуостровом. Однако теперь политик заявил, что территория была аннексирована, но «драмы никакой нет».

Кроме того, болгарский президент отказался считать Россию противником болгар — потому что в коллективной памяти народа именно русские освобождали Болгарию от турецкого ига. Радев признал, что санкции против РФ неэффективны и необходим более прагматичный подход к решению крымского вопроса.

Украинский МИД вызвал болгарского посла в Киеве из-за высказывания президента балканской страны о принадлежности полуострова.

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