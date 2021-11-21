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Захарова: НАТО искусственно создает напряженность вблизи границ России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

НАТО игнорирует предостережения России и продолжает создавать напряженность рядом с российскими границами, обвиняя при этом РФ в агрессивном поведении в связи с учениями, которые Москва проводит на собственной территории. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своей публикации она обратила внимание на совместное проведение совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США, о которых на днях объявило американское посольство в Эстонии.

«Сам факт того, что учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом, только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России», — заявила Захарова.

В этой связи представитель МИД РФ задалась вопросом о том, насколько генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает подобные действия «прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными».

Ранее Эстония ввела временный запрет на полеты в районе границы с Россией из-за строительства заграждения.

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