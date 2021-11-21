Путин ревакцинировался от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал повторную прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо после ревакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о безболезненности инъекции, Путин заявил, что «ничего не чувствует».

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», — сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым.

Российский лидер также предложил свою кандидатуру для участия в эксперименте по испытанию назальной вакцины.

В марте Путин сделал прививку от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства чувствовал себя хорошо. Второй компонент вакцины Путин получил 14 апреля. По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола. При этом после вакцинации вторым компонентом препарата у Путина поднялась температура до 37,2°C.

В июне Путин во время «Прямой линии» рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». До этого Кремль не раскрывал, какой именно препарат от COVID-19 использовал президент.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.