Во власти Украины не нашли российского «крота»

Расследование Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины не выявило российского «крота» среди высших должностных лиц украинского государства, о котором заявлял возглавлявший главное управление разведки министерства обороны Украины Василий Бурба. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, сообщает РИА «Новости».

«Ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины не установило факт государственной измены со стороны высших должностных лиц украинского государства. Есть некие факты из действительности, которые наши политические оппоненты пытались очень сильно исказить», — сказал Вениславский.

По его словам, резонанса, прогнозируемого политическими оппонентами, не произошло — факта госизмены или утечки информации из офиса президента установлено не было.

В среду, 17 ноября, издания Bellingcat и The Insider (признаны в РФ СМИ-иноагентами) опубликовали расследование о том, как Украина готовила спецоперацию по задержанию бойцов частной военной компании «Вагнера», воевавших в Донбассе.

По информации журналистов, Украина планировала принудительно посадить в Борисполе самолет с вагнеровцами под угрозой взрыва на борту. Спецоперация должна была пройти 26 июня 2020 года. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому впервые стало известно о ней 15 июня. Он утвердил спецоперацию и попросил предоставить ему подробный план, который министр обороны страны одобрил 1 июля. С этого момента директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно докладывали главе государства о происходящем.

Однако операция сорвалась, в чем Бурба обвинил российского «крота», который «сливает и передает информацию врагу».