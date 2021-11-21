Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков рассказал о вероятности «коммунистической революции в Соединенных Штатах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что за «коммунистическую революцию» в США выступают только «радикалы из антифа и BLM, а также примкнувшие к ним придурковатые белые леваки».

«В США нет коммунистов для осуществления такой революции. А у черных и нечерных «активистов» в головах каша из пустых лозунгов, ненависти к полиции, страсти к погромам и стремления «потрясти» богатую Америку. Вот и вся их «революция». Им не дадут ее осуществить», — написал Пушков.

Таким образом он прокомментировал массовые протесты и беспорядки, начавшиеся во многих американских штатах после оправдания подростка Кайла Риттенхауса.

Ранее суд присяжных в США оправдал Кайла Риттенхауса, в прошлом году убившего двух и ранившего одного участника беспорядков в городе Кеноше в штате Висконсин.

Обсуждения по нашумевшему делу продолжались три дня. В итоге на четвертый день присяжные сообщили судье Брюсу Шредеру, что сочли юношу невиновным по всем пяти пунктам. Риттенхаус заплакал, услышав вердикт.