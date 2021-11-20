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Сурков предсказал расширение России и «всемирное собирание земель»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Россию в будущем ждет расширение и доля в «новом всемирном собирании земель». Такое мнение он высказал в статье « Куда делся хаос? Распаковка стабильности» «для «Актуальных комментариев».

По его словам, в настоящее время мир наслаждается своей многополярностью, но в дальнейшем вернутся глобализация и интернационализация и «накроют это сумеречное многополярье».

«И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего интернационала», — отметил Сурков.

Бывший помощник президента полагает, что РФ при этом будет развиваться не потому, что это хорошо или плохо, а «потому что это физика».

Ранее Сурков предположил, что в ближайшие сто лет произойдет несколько войн за американское наследство, в том числе, возможно, и ядерная. С его точки зрения, эти войны пройдут в контексте i-империализма — активного дележа и «колонизации» киберпространства.

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