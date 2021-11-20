Путин назвал духовную составляющую основой благополучия России

Президент России Владимир Путин назвал духовную составляющую одной из основ благополучия страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе церемонии награждения патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что в основе благополучия любого государства лежат успехи в области экономики, и это не подлежит сомнению, однако, по его словам, «есть гораздо более глубокие вещи».

«И сама экономика, и все, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют общество в единое целое. И только объединяясь в целое, общество и государство добиваются успехов», — заявил Путин, поздравив председателя РПЦ с 75-летием.

Ранее сообщалось, что Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.