Спикер Госдумы оценил идею конгрессменов США не признавать Путина президентом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин оценил идею конгрессменов США не признавать президента России Владимира Путина главой государства после 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Такие заявления — лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина», — написал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в выборы в США, американская сторона должна сделать то же по отношению к РФ.

«Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», — подчеркнул Володин, отметив, что данный документ еще раз говорит о том, что Вашингтон не хочет сильной России.

«Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — подытожил председатель Госдумы.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Вашингтона.