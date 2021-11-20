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Спикер Госдумы оценил идею конгрессменов США не признавать Путина президентом

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин оценил идею конгрессменов США не признавать президента России Владимира Путина главой государства после 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Такие заявления — лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина», — написал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в выборы в США, американская сторона должна сделать то же по отношению к РФ.

«Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», — подчеркнул Володин, отметив, что данный документ еще раз говорит о том, что Вашингтон не хочет сильной России.

«Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — подытожил председатель Госдумы.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Вашингтона.

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Отношения России и США
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