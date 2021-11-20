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Стали известны результаты медицинского обследования Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден, которому 20 ноября исполняется 79 лет, прошел первое медицинское обследование на посту главы государства. Об этом сообщает CNN.

«Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен успешно выполнять обязанности президента, главы государства и главнокомандующего», — заключил врач Кевин О'Коннор., добавив, что Байден пригоден к выполнению своей работы «без каких-либо исключений».

Результаты медицинского осмотра содержат отчет о физическом здоровье президента. Сообщается, что его рост 5 футов 11,65 дюйма (около 183 см), его вес 184 фунта (83,5 кг), его кровяное давление — 120/70.

Последняя информация о состоянии здоровья Байдена появилась в декабре 2019 года. Тогда врач описал его как «здорового, энергичного 77-летнего мужчину, который способен успешно выполнять обязанности». Белый не опубликовал полного отчета о здоровье президента. По закону американским лидерам не требуется публично раскрывать результаты своих ежегодных медицинских проверок, но, как правило, президенты, как правило, сообщают гражданам об общем состоянии здоровья.

В январе Байден заменил врача Белого дома своим давним доктором — Кевином О'Коннором. Он работал на Байдена более десяти лет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что участившиеся приступы кашля президента Байдена не являются поводом для беспокойства.

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