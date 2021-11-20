Экс-глава разведки Украины заявил, что в органах власти страны действует российский «крот»

Возглавлявший главное управление разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил в эфире телеканала «Украина 24», что российский «крот», действующий в органах власти страны, мог сорвать операцию по задержанию летом 2020 года 33 россиян.

«Это провал. Каковы причины провала? Первое — у нас есть «крот», который работает на Россию. Вторая причина провала - это наша плохая подготовка. Третья причина провала — хорошая работа контрразведки Беларуси», — сказал Бурба.

Опираясь на свой опыт, он обвинил в провале российских шпионов, которые «сливаю и передают информацию врагу».

В среду, 17 ноября, издания Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признаны в РФ признаны СМИ-иноагентами) опубликовали расследование о том, как Украина готовила спецоперацию по задержанию бойцов частной военной компании «Вагнера», воевавших в Донбассе.

По информации журналистов, Украина планировала принудительно посадить в Борисполе самолет с вагнеровцами под угрозой взрыва на борту. Спецоперация должна была пройти 26 июня 2020 года. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому впервые стало известно о ней 15 июня. Он утвердил спецоперацию и попросил предоставить ему подробный план, который министр обороны страны одобрил 1 июля. С этого момента директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно докладывали главе государства о происходящем.