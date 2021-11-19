В Белом доме приветствовали заявления Путина о Донбассе и отношениях США и России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал на заседании коллегии МИД России. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Президент Путин в своей речи <…> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <…> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что попытка украинских властей разрешить кризис на востоке страны силой закончится катастрофой. Песков отметил, что на Украину в настоящее время поступает много «натовских вооружений».

До этого полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Москва призывает Киев как можно скорее начать переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР по политическому урегулированию в Донбассе.