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Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move

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M Risyal Hidayat/Antara Foto/Reuters

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022, которые состоятся с 31 января по 8 февраля в Бельгии. Об этом сообщает ВМС Украины в своем Facebook.

«Во время мероприятия, которое проходило в режиме онлайн, участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченных в них сил», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, и отношения с альянсом сейчас носят удручающий характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что ситуация на Украине и в регионе Черного моря становится все более рискованной, и Вашингтон не желает слышать позицию Москвы по этим вопросам. Две недели назад в акваторию Черного моря зашли два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal. Американские судна провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.

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