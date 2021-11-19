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В МВД Британии назвали причину миграционного кризиса в Европе

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Global Look Press

Руководитель МДВ Великобритании Прити Пател заявила, что нынешний масштабный миграционный кризис спровоцирован политикой свободного передвижения между странами Евросоюза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.

«Давайте не будем забывать, что реальная причина незаконных миграционных потоков в том, что у ЕС нет никакой защиты на границах — открытые шенгенские границы», — отметила Пател.

Она подчеркнула, что Шенгенское соглашение, по которому страны отказались от контроля своих национальных границ, повлияло на то, что Франция оказалась переполненной мигрантами, стремящимися попасть в Великобританию.

По ее словам, мигранты прибывают из Сахеля, Ливии и приезжают в Италию и Грецию. При этом около 70% из них приезжают во Францию из Бельгии. Все это происходит из-за открытых границ Евросоюза, подчеркнула Пател.

Ранее стало известно, что сеть спортивных магазинов Decathlon больше не будет продавать каноэ на севере Франции, чтобы мигранты не пытались использовать их для переправы в Великобританию.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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