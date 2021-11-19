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Путин лично поздравил Мирзиеева с победой на президентских выборах Узбекистана

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время личной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с победой на выборах в октябре и отметил, что граждане Узбекистана ему доверяют. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили при первых шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжелая. Но у вас все получается, вы уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете и результат есть. Люди это видят, чувствуют, поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют», — сказал Путин.

Мирзиеев на выборах главы Узбекистана в октябре набрал 80,1% голосов избирателей.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в заседании лидеров Шанхайской организации сотрудничества в столице Таджикистана — Душанбе. В нем также участвовали президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана Имран-Хан.

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