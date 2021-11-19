Власти Грузии заявили о готовности оппозиции к кровопролитию ради Саакашвили

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» готова пойти на все для освобождения экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Они пойдут на все, включая кровопролитие <…> Существуют серьезные риски с точки зрения политики и безопасности. Мы все понимаем, что их требование о переводе в гражданскую клинику — не каприз, за этим стоит конкретная цель, и мы понимаем, какая. Цель — создать шансы для его (Саакашвили) освобождения после перевода в гражданскую клинику, и для этого они готовы пойти на все», — цитирует слова Кобахидзе «Первый канал Грузии».

Как отметил лидер «Грузинской мечты», за время правления «Единого национального движения» были убиты множество людей, именно поэтому власть должна с осторожностью подходить к решению вопросов вокруг Саакашвили.

«Никто не застрахован от опасности для жизни людей, и они обязательно сделают это, потому что такова природа этой политической силы. Мы несем ответственность за предотвращение этого», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи.

Экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении на родине. Он объявил голодовку, что привело к ухудшению его здоровья. Сторонники Саакашвили требуют его перевода в гражданскую клинику для лечения, но власти пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.