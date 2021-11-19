МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента о «русском Крыме»

Посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева вызывали в МИД Украины из-за слов болгарского лидера Румена Радеве о Крыме. Как отмечается на сайте ведомства, дипломата уведомили о недопустимости высказываний президента Болгарии — на теледебатах он назвал полуостров русским.

«Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления», — объявили в МИД Украины.

В ответ Коджабашев заверил украинскую сторону в неизменной позиции Болгарии в отношении поддержки территориальной целостности Украины, а также напомнил об участии Софии в «Крымской платформе» — саммите, организованном Киевом для поиска способа по «возвращению» Крыма.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии назвал Крым русским.