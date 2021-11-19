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Литва признала необходимость переговоров Запада с Лукашенко

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Global Look Press/РИА «Новости»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что переговоры западных лидеров с главой Белоруссии Александром Лукашенко неизбежны для разрешения миграционного кризиса на границе, передает Delfi. По его словам, без него решить проблему практически невозможно.

«Ни о каком признании Лукашенко президентом Беларуси речи быть не может, потому что выборы 2020 года были незаконными, сфальсифицированными, и поэтому результат не признается <…> Но что решать гуманитарную проблему с Лукашенко — вероятно. Я позволю себе провести аналогию с угонщиком самолета — идет ли речь о том, чтобы позволить угонщикам перестрелять находящихся в самолете пассажиров? Значит, нам нужно говорить, потому что есть проблема, которую создал сам Лукашенко. Но без участия Лукашенко ее решить практически невозможно или крайне сложно», — указал Науседа.

По его словам, Германия проинформировала Вильнюс о деталях переговоров Лукашенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на этой неделе — лидеры дважды общались о миграционном кризисе.

«Целью Ангелы Меркель было обсудить проблему, гуманитарную трагедию — иначе я и не могу назвать то, что происходит на границах Польши и Литвы, — и попытаться решить эту проблему с господином Лукашенко. Потому что без его участия было бы очень сложно посадить этих людей на борт и отправить их в страну происхождения», — подчеркнул Науседа.

Ранее глава МИД Литвы пожаловался, что Меркель не согласовала с ним звонок Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей продолжается с лета. В ноябре ситуация осложнилась, когда около 3 тыс. беженцев подошли к польским рубежам с целью проникновения в ЕС. В Варшаве в кризисе обвиняют Минск, называя ситуацию с мигрантами «гибридной атакой», но в Белоруссии подобные подозрения отвергают.

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