В МИД Китая заявили, что высоко оценили слова Путина о партнерских связях с Россией

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко ценят слова президента России Владимира Путина о китайско-российских отношениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент РФ Владимир Путин выступил с позитивным заявлением по поводу китайско-российских отношений. <…> Китайская сторона высоко оценивает это выступление», — заявил Лицзянь.

Он добавил, что КНР и Россия будут постоянно расширять сферу двухстороннего стратегического сотрудничества, а также придавать ему насыщенный характер.

По словам Лицзяня, Китай рассматривает Россию в качестве дружественного соседа, с которым необходимо укреплять равноправные и взаимовыгодные отношения.

Ранее Путин во время расширенного заседания коллегии российского Министерства иностранных дел заявил, что сегодня двусторонние отношения России и Китая являются наилучшими в истории.

По мнению президента России, это не всем нравится. «Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим», — заявил российский лидер.