Опрос выявил резкое падение популистских настроений в Европе

Поддержка популистских настроений в странах Европы резко снижается, пишет The Guardian. Согласно опросу YouGov, в 10 государствах привлекательность ключевых заявлений популистов устойчиво падает в течение трех лет.

Так, с популистским утверждением о том, что воля народа обязана стать главным принципом политики государства во Франции согласны 55% респондентов — на 11% меньше, чем в 2019 году. В Германии с этим согласны 61% граждан, против 66% три года назад. В Польше — 65% против 80% в 2019 году, в Испании — 65% против 75%, в Дании — 50% против 61%, а в Великобритании — 56% против 66%.

В то же время поддержка мнения о том, что страна разделена между обычными людьми и коррумпированной элитой, которая эксплуатирует население, в Германии снизилась с 54% до 46%, во Франции — с 61% до 49%, в Италии — с 65% до 54%, в Польше — с 73% до 63%, а в Испании — с 70% до 65%.

Кроме того, знаменитое среди популистов высказывание о том, что власти намеренно скрывают от общественности важную информацию, в большинстве стран Европы упало на 6-17%.

Ранее сообщалось, что более 40% американцев выступили за сокращение военного присутствия США в мире.