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СК Белоруссии сообщил о количестве пострадавших на границе с Польшей

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Oksana Manchuk/BelTA/Reuters

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, возбужденному из-за применения польскими силовиками спецсредств против беженцев, пытавшихся прорваться через границу Евросоюза. Об этом сообщает белорусское агентство »БелТА».

«Только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины», — сказал Гора.

Ранее сообщалось, что ЕС создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Остальным пяти тысячам мигрантов власти Белоруссии помогут вернуться на родину. Такие шаги договорились предпринимать для решения кризиса на границе и.о. канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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Проблемы с мигрантами
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