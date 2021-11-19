Минздрав Грузии выступил за перевод Саакашвили в обычную больницу

Глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе поддерживает перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в многопрофильную клинику, передает «Грузия.Online». Об этом заявил представитель консилиума, созданного для оценки состояния здоровья политика, врач-реаниматолог Георгий Григолия.

«Позиция Тикарадзе основана на том, что она врач, а не политический деятель. Она согласилась со всеми аргументами и, вероятно, попытается что-то сделать. То есть она согласилась, что в том учреждении нецелесообразно лечить такого тяжелого больного и будет лучше перевести его в полипрофильную клинику», — пояснил Григолия.

Консилиум по Саакашвили был создан при омбудсмене Грузии Нино Ломджарии, группа врачей объявила, что экс-президент находится в критическом состоянии из-за продолжительной голодовки, которой он придерживается с 1 октября — после задержания на родине.

Ранее сообщалось, что в правящей партии «Грузинская мечта» допустили возможность перевода Саакашвили из тюремной больницы.

При этом власти Грузии последовательно отказываются от перевода экс-президента в частную или гражданскую клинику на фоне опасений в попытке похищения заключенного со стороны его сторонников. Кроме того, не допускают Саакашвили и к судебным заседаниям, на которых рассматриваются его преступления на посту главы государства.