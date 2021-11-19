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Посольство России в США потребовало прекратить преследование членов русской диаспоры

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Посольство России в Соединенных Штатах потребовало от Вашингтона прекратить преследование членов русской диаспоры, сообщается на сайте дипломатического представительства.

«Причина - продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей. Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов», — указано в заявлении российского посольства.

По словам представителей дипломатического представительства, этот шаг расценивается как недружественные действия в отношении России.

«Сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи. Рассматриваем данные акции как недружественные по отношению к Российской Федерации», — указано в заявлении.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США остановил свою работу.

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Отношения России и США
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