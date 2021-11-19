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Замглавы МИД Рябков объяснил публикацию переписки Лаврова с европейскими коллегами

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал публикацию дипломатической переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителями внешнеполитических ведомств Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом его спросил корреспондент газеты »Известия»/

По словам Рябкова, все, кто не доверяет словам России смогут сопоставить факты благодаря этой переписке. «Это документы, они не подлежат никакой коррекции, каждый здравомыслящий, разумный человек просто делает выводы из того, что он видит», — отметил он.

Дипломат отметил, что европейские коллеги передергивают ситуацию, выставляя российскую сторону недостаточно заинтересованной в конструктивной работе в рамках «нормандского формата».

Согласно публикации МИД, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».

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