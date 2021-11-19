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Консилиум рекомендовал президенту Чехии Земану остаться в больнице

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Медицинский консилиум Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге дал рекомендацию президенту Чехии Милошу Земану остаться в под наблюдением врачей на более продолжительный срок для укрепления здоровья, сообщил в эфире «Чешского телевидения» глава медконсилиума Томаш Зима.

«Мы с коллегами обсудили сегодня состояние здоровья президента и пришли к выводу, что ему лучше пока не спешить домой, а еще какое-то время побыть в стационаре, чтобы набрать побольше сил», — заявил Зима.

Он отметил, что Земан, при этом, может на некоторое время покидать больницу для выполнения церемониальных обязанностей в Пражском граде или загородной резиденции «Ланы».

Ранее у президента Чехии диагностировали цирроз печени.

Земан попал в больницу 10 октября. Причиной госпитализации главы государства были осложнения, сопровождающиеся его хроническим заболеванием. Он госпитализирован после того, как были проведены парламентские выборы.

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