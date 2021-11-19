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Более 30 конгрессменов подвергли критике действия Байдена в Сирии

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Kevin Lamarque/Reuters

Более 30 членов Конгресса Соединенных Штатов выступили с совместным заявлением, в котором подвергли критике действия президента США Джо Байдена в Сирии, усомнившись в его праве на использование авиаударов по целям в Сирии, сообщает издание Politico.

«Мы глубоко обеспокоены опасным заявлением вашей администрации о том, что статья 2 конституции разрешает вам обходить право конгресса (на объявление войны) для осуществления ударов в Сирии. Мы также обеспокоены заявлением администрации, что широкий спектр действий, которые вы предприняли в рамках продолжающейся оккупации Соединенными Штатами значительной части сирийской территории, оправдано разрешением на использованием военной силы <...> от 2001 года», — указано в письме.

Конгрессмены подчеркнули, что своими действиями Байден поднимает также вопрос превышение полномочий исполнительной власти без контроля со стороны Конгресса.

Ранее газета The New York Times обнаружила, что США умолчали об авиаударе, убившем мирных жителей в Сирии в 2019 году.

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