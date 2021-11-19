Захарова посоветовала главреду la Repubblica быть объективным журналистом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с газетой «Известия» ответила на письмо главного редактора итальянской газеты la Repubblica Маурицио Молинари. Ее слова приводит газета «Известия».

Ранее Молинари написал статью под названием «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», в которой говорилось, что Россия якобы перебрасывает свои войска к границам Украины, а также что Москва причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. При этом журналист связал все эти события с проблемами вокруг запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

Комментируя данную публикацию первый раз, Захарова предложила Молинари сжигать газеты в качестве топлива. Она напомнила, что лишь одной Италии Россия ежегодно поставляет до 20 млрд кубометров газа, и никогда Москва не обманывала Рим по поставкам газа.

После чего итальянский журналист направил представителю МИД письмо, в котором предложил ей публиковаться в итальянской газете.

Захарова сказала, что ее ответ не предполагал представить на страницах итальянской газеты официальную точку зрения России, а был призывом к итальянскому главному редактору быть ближе к своим профессиональным обязанностям и к этике журналиста.

«Он должен быть объективным, профессиональным, и наличие у него возможности разместить у себя интервью или статью не должно заменять его профессионализма», — добавила Захарова.