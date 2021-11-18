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Белый дом оценил возможность контактов Путина и Байдена до конца года

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Mikhail Metzel/Reuters

Белый дом не исключает переговоров президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».

«Мне нечего вам проанонсировать из того, что касается дополнительных контактов или звонков, или чего-то в этом роде с президентом (России Владимиром) Путиным... Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в определенный момент в будущем», — сказала представитель Белого дома.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти уже в этом году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что до конца нынешнего года возможны контакты Путина и Байдена. Он отмечал, что это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики лидеров двух стран и какой именно формат они выберут.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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