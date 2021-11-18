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Премьер Украины попросил Сенат США включить санкции против СП-2 в оборонный бюджет

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился с просьбой к Сенату США о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем Twitter.

«Поскольку Россия создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США ответить, включив санкции против «Северного потока — 2» в закон об оборонном бюджете на 2022 год», — заявил глава кабмина.

По его словам, Киев призывает сенаторов не защищать этот геополитический проект, который якобы сделает украинское государство более уязвимым для «российской агрессии».

Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали контрпродуктивными.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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Санкции против России
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