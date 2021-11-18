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В рекламном ролике демократической партии США появился самолет «Аэрофлота»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пиарщики американской демократической партии использовали в ролике, рекламирующем инфраструктурный законопроект, кадры с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот». Видео опубликовал в Twitter партийный комитет по выборам в конгресс.

«Меньше пробок по дороге на работу, более безопасные поездки на метро, автобусах и поездах, организация работы в аэропортах станет лучше», — произносит голос за кадром.

На словах об улучшении работы аэропортов появляется самолет с российским триколором на хвосте.

Представитель республиканского комитета в разговоре с телеканалом FOX назвал использование изображения российского самолета странным и посоветовал демократам проверить авторов видео на профессиональную пригодность.

Пользователи соцсети, так ж не оставили ошибку без внимания.

«Иными словами, суть законопроекта в том, чтобы заменить американские самолеты на российские?» — пошутил один из комментаторов.

Ранее Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что демократическая партию ждет провал на выборах в конгресс.

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