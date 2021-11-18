NYT: Босния и Герцеговина находится на грани развала

Колумнист газеты New York Times и бывший военный корреспондент Associated Press Сречко Латал опубликовал статью, в которой предположил, что хрупкий мир в Боснии и Герцеговине сейчас под угрозой, а страна находится на грани развала.

Латал связал новый виток кризиса на Балканах в связи с отсутствием внимания и заинтересованности западных стран в долгосрочной стабильности и развитии региона. В качестве непосредственных факторов усиления кризиса он назвал желание боснийских мусульман сделать Федерацию Боснии и Герцеговины (один из энтитетов Боснии и Герцеговины — прим.ред.) унитарным образованием, а также сепаратистскими настроениями в правительстве Республики Сербской. В частности, желание президента энтитета Милорада Додика создать собственную армию и налоговую систему.

При этом национальности страны стали участвовать в геополитической игре более крупных игроков на международной арене. Так, боснийских мусульман поддерживает Турция, боснийские сербы надеются на свои связи с Россией, а хорваты опираются на Европейский союз (Германию и Хорватию в частности).

Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской Милорад Додик предложил законопроект об отзыве боснийских сербов из федеральной армии Боснии и Герцеговины.

Современный конституционный режим определен в Боснии и Герцоговине в 1995 в рамках Дейтонских соглашений. Босния и Герцеговина разделена на энтитеты — населенную преимущественно боснийскими мусульманами и хорватами Федерацию Боснии и Герцеговины и населенную преимущественно сербами Республику Сербскую, а также на находящийся под де-факто международным контролем Округ Брчко. Политические решения в стране могут быть приняты только с учетом мнений всех трех крупнейших национальностей.