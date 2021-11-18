Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Звезда «Аквамена» обнажился на вечеринке в честь выхода фильма... 18:08
Лавров: США надо понимать, что Киев только и ждет провокации против России 18:06
Лавров назвал причину публикации переписки с европейскими дипломатами 18:02
Международные резервы России выросли на $4,1 млрд 18:01
В Белоруссии «потеряли» план союзной программы 18:01
В МИД Франции возмутились обнародованием переписки с Лавровым 17:59
Матч «Крылья Советов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память... 17:56
Лавров назвал дату выхода новой концепции внешней политики РФ 17:52
В Греции разбился истребитель F-16 17:51
В Белоруссии рассказали, чем польские военные якобы травили мигрантов 17:49

Эстония закроет большую часть границы с Россией заграждениями

close
100%
Сергей Степанов/РИА «Новости»

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что надеется на то, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Яани подчеркнул, что уже сейчас установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км.

«К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения. В итоге получится более 100 километров ограждения», — рассказал глава МВД Эстонии.

В публикации отмечается, что общая длинна российско-эстонской границы составляет 338 километров.

Он добавил, что приветствует привлечение резервистов к строительству заграждения в сотрудничестве с подчиненным МВД департаментом полиции и погранохраны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление властей Эстонии о строительстве дополнительных заграждений на границе с Россией.

Захарова в шутку предположила, что такие меры позволят эстонским военным защититься от «русских хакеров».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть