Эстония закроет большую часть границы с Россией заграждениями

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что надеется на то, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Яани подчеркнул, что уже сейчас установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км.

«К ним добавятся еще 40 километров временного ограждения. В итоге получится более 100 километров ограждения», — рассказал глава МВД Эстонии.

В публикации отмечается, что общая длинна российско-эстонской границы составляет 338 километров.

Он добавил, что приветствует привлечение резервистов к строительству заграждения в сотрудничестве с подчиненным МВД департаментом полиции и погранохраны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление властей Эстонии о строительстве дополнительных заграждений на границе с Россией.

Захарова в шутку предположила, что такие меры позволят эстонским военным защититься от «русских хакеров».