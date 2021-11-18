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В Белоруссии «потеряли» план союзной программы

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Александр Миридонов/POOL/РИА «Новости»

В Белоруссии «потеряли» план по реализации союзной программы по рынку связи. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс-Запад».

Премьер Белоруссии заявил, что стороны подписали все программы интеграции, кроме одной. По его словам, у Минска просто отсутствует план ее реализации, так как он «остался на российской стороне».

Мишустин же в ответ сказал, что, по информации российского правительства, их отправили в Минск. «Сегодня выясним тогда», — отреагировал российский премьер. Головченко после этого предложил считать все планы реализации союзных программ утвержденными.

4 ноября президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Так, в тот день были утверждены 28 отраслевых союзных программ, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Минске не считают нужным размещать российские военные базы в Белоруссии несмотря на активизацию НАТО на западной границе.

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