В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина ждут в Индии на очных переговорах с премьером страны Нарендрой Моди.

«Да, на повестке дня есть подготовка визита Путина в Индию. Мы сделаем официальный анонс и сообщим точную дату», — сказал представитель Кремля.

17 ноября в индийских СМИ появилась информация, что глава России прибудет в Индию 6 декабря. На переговорах с Моди будут затронуты сферы торговли, энергетики и обороны. Помимо Путина в Нью-Дели могут прибыть глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которые проведут встречи со своими индийскими коллегами.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставлять Индии зенитно-ракетную систему С-400. Первый дивизион С-400 Индия получит до конца 2021 года.