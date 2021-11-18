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Зюганов заявил, что депутат Рашкин ни от кого не скрывается и готов дать показания

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал в эфире Радио «КП» обращение Генерального прокурора о снятии неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина, задержанного по подозрению в незаконной охоте в Саратовской области в конце октября.

«Он не скрывается ни от кого, он сам написал заявление, готов давать показания. Меня интересует только правда, что было на самом деле», — сказал председатель партии.

Он напомнил, что Рашкина друзья пригласили на охоту, на которую он «20 лет ходил».

«Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить о снятии неприкосновенности. Он никуда не скрывается», — подчеркнул Зюганов.

Ранее подозреваемый в незаконной охоте Валерий Рашкин в видеообращении признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов нашли в конце октября в его автомобиле.

Накануне в Государственную думу поступило представление Генпрокуратуры России о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

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