США назвали условие, способное помочь Украине вернуть Крым

Американский обозреватель Анатоль Ливен назвал «единственный способ», с помощью которого у Киева появится шанс забрать Крым у России. Об этом он написал в своем материале в журнале The National.

Никакие переговоры, дипломатические и санкционные рычаги воздействия на Москву, по мнению обозревателя, сделать это Киеву не помогут. Ливен отметил, что полуостров в 2014 году перешел в состав Российской Федерации «в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова».

Российское правительство, считает Ливен, уже не может отдать регион назад, если не потерпит сокрушительное поражение в войне. По мнению обозревателя, это единственное условие, способное что-то поменять в «крымском вопросе».

Ранее на Украине призвали готовиться к захвату Крыма. Об этом заявила экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол. По ее мнению, необходимо дождаться «процессов турбулентности» в РФ и использовать этот момент для захвата полуострова военным путем. Однако, посетовала она, в настоящий момент Киев к такому варианту не готовится.