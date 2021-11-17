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Пентагон пообещал защитить союзников от угроз Ирана

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Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке и союзников от угроз со стороны Ирана и не позволят ему получить ядерное оружие. Об этом он рассказал в рамках брифинга, запись которого опубликована в Twitter Министерства обороны США.

«Мы будет защищать себя, своих партнеров и наши интересы от угроз со стороны Ирана и его сателлитов... Мы по-прежнему полны решимости не дать Ирану получить ядерное оружие», — заявил Ллойд.

Он подчеркнул, что Минобороны США полностью поддерживает президента Соединенных Штатов Джо Байдена в поисках дипломатического решения проблемы.

Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудил со своим израильским коллегой идею временного соглашения с Ираном, чтобы выиграть больше времени для ядерных переговоров.

Обсуждение двух сторон может носить предварительный характер, а администрация президента США Джо Байдена продолжает настаивать на полном возвращении Тегерана к выполнению своих обязательств по ядерной сделке 2015 года.

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