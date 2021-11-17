США внесли Россию в «черный список» по свободе вероисповедания

Госдепартамент США включил Россию и девять других государств в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В «черный список» также вошли Мьянма, КНР, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

«Ежегодно госсекретарь США несет ответственность за выявление правительств и негосударственных акторов, которые из-за нарушения свободы вероисповедания заслуживают включения в (специальный) список в рамках Закона о Международной религиозной свободе. Я причисляю девять государств к странам, вызывающим особую озабоченность в связи с тем, что они причастны, либо толерантны к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных свобод», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В публикации подчеркивается, что ведомство продолжит «оказывать давление» на все правительства, чтобы они исправляли «недостатки в их законах и практике».

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают, что отношения с Россией пока не стали более стабильными и предсказуемыми.