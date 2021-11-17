Захарова назвала угрозой для России соглашение Киева и Лондона о военной помощи

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила на пресс-конференции, что соглашение Великобритании и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской активности у границ России.

Она напомнила, что 13 ноября Киев и Лондон подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в военно-морской сфере, которое подразумевает выделение Украине кредита в размере £1,7 млрд (более 166 млрд рублей) на 10 лет на на приобретение или строительство кораблей и возведение баз в Очакове и Бердянске.

«Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности на Украине», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что таким образом Великобритания поощряет реваншистские планы Украины, что создает риски для региональной безопасности и безопасности мирного гражданского населения.

«Мы вынуждены учитывать эти обстоятельства и принимать адекватные меры», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее британская газета The Mirror сообщила, что Великобритания готова перебросить 600 спецназовцев на Украину из-за опасений о якобы готовящегося Россией вторжения. При этом министры обороны двух стран подчеркнули в совместном заявлении, что власти не пытаются «стратегически окружить» Российскую Федерацию, а «обеспокоены наращиванием военной мощи России и ее активностью у границ Украины».