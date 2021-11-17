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Рейтинг Байдена достиг нового антирекорда

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Evelyn Hockstein/Reuters

Агрегатор социологических опросов на сайте FiveThirtyEight предположил, что процент американцев, не одобряющих деятельность администрации президента Джо Байдена достиг 51,7%.

На сайте социологической службы Rasmussen Reports сообщается об еще одном «антирекорде» Джо Байдена — 16 ноября впервые тех, кто «однозначно поддерживает» (20%) нынешнюю администрацию на 30% меньше, чем тех, кто «однозначно не поддерживает» (50%).

Джо Байден занимает пост президента США с января 2021 года. Изначально, его антирейтинг был ниже 35%, однако уже к концу августа граждан, одобряющих политику Белого дома стало меньше тех, кто не одобряют. Для сравнения антирейтинг Трампа к 16 ноября 2017 года — первого года его президентства составлял 55,5%, а Барака Обамы к середине ноября 2009 года — 44%.

Ранее сообщалось о том, как российские эксперты объясняли низкие рейтинги Джо Байдена в начале президентского срока. Социологические опросы, проведенные Washington Post несколько дней показывали антирейтинг действующего президента на уровне 51%.

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