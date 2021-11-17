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Поклонская заявила о готовности встретить украинский десант на Кабо-Верде

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@nv_poklonskaya/Instagram

Посол России в островном государстве Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что продолжит свою дипломатическую работу в случае, если десант Украины или спецназ США решит ее выкрасть и увезти из страны.

«Если увезут — буду послом России на Украине», — иронично сказала Поклонская в интервью «Аргументам и Фактам».

По словам дипломата, она готова к возможному назначению послом на Украину в случае успешной работы на Кабо-Верде. Поклонская отметила, что до сих пор не знает, в чем именно ее обвиняют украинские власти, поскольку ее «права на защиту систематически нарушаются» местными органами следствия.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Поклонскую по прибытии в Кабо-Верде «упакуют и отправят подальше от квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО».

Поклонская ответила на эти угрозы, отметив, что людям «следует брать пример» с депутата, который «по-настоящему любит Украину».

Сообщения о том, что Поклонскую назначат послом в Кабо-Верде стали появляться еще в августе этого года. Источники РБК, знакомые с ситуацией, отмечали, что ее не хотели видеть в Госдуме следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма. Причина тому — не вполне системное поведение и экстравагантные заявления.

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