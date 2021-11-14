Поклонская ответила на угрозы депутата Рады Гончаренко

В сторону посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской сыпятся угрозы со дня ее назначения на должность. Киев неоднократно в открытую ее запугивал экстрадицией и заключением под стражу. Одно из последних заявлений прозвучало со стороны нардепа Алексея Гончаренко, который заявил, что в Кабо-Верде к ней приедут не только друзья, но и «гости с Украины», которые «упакуют» ее в СИЗО. О том, как Поклонская ответила Гончаренко, — в материале «Газеты.Ru».

Нужно «равняться» на украинского парламентария Алексея Гончаренко, считает посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская. Ранее он ей пообещал, что представители Украины приедут в республику и «упакуют» ее в СИЗО.

«Смотрю я на Алексея (депутата Верховной рады Украины) и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!» — сыронизировала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, ее данные и информацию о дочери после заявления Гончаренко теперь несложно найти, что ставит ее безопасность под угрозу. По ее мнению, этими данными могут воспользоваться те, кто на нее обижен из-за честного выполнения работы: «потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз».

«Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства», — вспоминает она.

По словам экс-прокурора Крыма, «апогеем стала Крымская весна», одним из символов которой она стала. «Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, и даже пытались выкрасть моего ребенка, но все хорошо закончилось», — написала Поклонская.

Вместе с тем она подчеркнула, что квартиру в Москве ей «предоставили за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти». «С учетом того, что я бы никогда не смогла приобрести себе жилье, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жилье от государства — ни российского, ни украинского», — отметила она.

Таким образом она отреагировала на обвинение украинского депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко в предательстве.

«За свое предательство она-таки получила и дом в Крыму, и квартиру в Москве, ну а сама — на Кабо-Верде. Рассказывает, что все друзья к ней собираются приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, с Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО [следственный изолятор в Киеве]», — предупредил он Поклонскую в одном из видео на своем YouTube-канале.

В конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба угрожал российскому послу в Кабо-Верде экстрадицией. Он пообещал, что Киев не оставит попыток привлечь ее к ответственности. В отношении Поклонской на Украине возбуждено несколько уголовных дел, связанных с событиями в 2014 году и вхождением Крыма в состав России.

«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД», — отметил Кулеба на своей странице в Twitter.

Но подобные угрозы Поклонская воспринимает с юмором. «Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сказала дипломат в комментарии РИА «Новости».

В интервью агентству она как-то заметила, что едет в Кабо-Верде, чтобы работать, а не бояться.

«Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года, я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать», — сказала она.

Поклонская добавила, что ей «очень жаль», «если генеральному прокурору Украины и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России».

Сообщения о том, что Поклонскую назначат послом в Кабо-Верде стали появляться еще в августе этого года. Источники РБК, знакомые с ситуацией, отмечали, что ее не хотели видеть в Госдуме следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма. Причина тому — не вполне системное поведение и экстравагантные заявления.

В середине октября указ о назначении Натальи Поклонской послом России подписал президент страны Владимир Путин. Сразу после этого в ее сторону посыпались угрозы со стороны украинских политиков.