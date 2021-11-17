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Песков ответил, когда стороны договорятся об онлайн-саммите Путина и Байдена

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Reuters/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, когда будет достигнута договоренность об онлайн-саммите Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Нет, пока еще нет четких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договоренность, мы вас проинформируем», — пояснил Песков.

Предыдущая встреча президентов России и США состоялась 16 июня 2021 в швейцарской Женеве, на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

Ранее в формате онлайн-саммита прошли переговоры президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, на которых обсуждалась ситуация с Тайванем.

Президент США заявил, что в разговоре с главой КНР достиг прогресса в диалоге по Тайваню, а также о создании четырех контактных групп для взаимодействия с Китаем.

Он добавил, что США не планируют менять свою политику по Тайваню и не поощряют его независимость.

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Отношения России и США
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