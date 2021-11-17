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Сенат Чили не набрал голоса для импичмента президента из «досье Пандоры»

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Esteban Felix/AP

Сторонники импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры не набрали в верхней палате парламента необходимого количества голосов для проведения процедуры отстранения главы государства от власти, стало известно из трансляции зала заседания в Сенате.

Пиньеру заподозрили в коррупции на основании документов «досье Пандоры». 

Против отставки президента проголосовали 16 членов 43-местной палаты, один человек воздержался. Таким образом, сторонники импичмента Пиньеры не набрали необходимые 29 голосов.

Если бы сторонники импичмента добились отставки Пиньеры, то есть набрали необходимые две трети голосов, действующего президента бы отстранили от должности главы государства без возможности вернуться к посту в течение пяти лет.

Президентский срок Себастьяна Пиньеры закончится 11 марта следующего года. Новые выборы главы государства запланированы на 21 ноября. 71-летний Пиньера не будет принимать в них участия.

Ранее сообщалось, что нижняя палата конгресса Чили одобрила импичмент президента Пиньеры из-за Pandora Papers.

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