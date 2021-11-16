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Поздравившего Путина украинского депутата лишили права на наградное оружие

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Олег Федонюк/facebook.com

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что подписал указ о лишении депутата Верховной Рады Илью Киву на наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Каждый должен помнить, что оружие — это ответственность. А иметь наградное оружие — это большая честь и никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением!» — пояснил он.

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива, который ранее поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщил, что осознавал последствия этого поступка, но по-прежнему призывает отстаивать свою позицию. Слова парламентария приводит пресс-служба его партии.

Кива заявил, что украинская власть преследует всех, кто выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе, а также готовит «разговор о ненависти к русским».

7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Кива поздравил его с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Кива также выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

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