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Белый дом выступил с призывом к союзникам после испытаний РФ противоспутниковой системы

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Ron Edmonds/AP

Соединенные Штаты призывают к разработке норм ответственного поведения в космосе, поскольку считают, что Россия провела «безответственные» испытания противоспутниковой системы. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штат Нью-Гэмпшир.

По словам представителя Белого дома, проведенные испытания «демонстрируют полное игнорирование Россией безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической области», а образовавшийся в результате космический мусор «будет представлять прямую угрозу деятельности в космическом пространстве в ближайшие годы».

«Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, пытаясь отреагировать на этот безответственный акт. Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия», — заявил Бейтс.

Накануне Госдепартамент объявил, что они готовят ответ на «безрассудные» испытания противоспутникового оружия, которые провела Россия. Аналогичные обвинения высказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По версии США и Великобритании, Россия провела противоспутниковые испытания, уничтожив советский аппарат «Космос-1408», что привело к образованию облака из обломков — и риску для космонавтов и астронавтов на МКС. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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