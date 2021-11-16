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Путин и Пашинян обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

После обсуждения политики договорились продолжить контактировать на эту тему, отметили в пресс-службе.

Ранее руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла заявления Еревана о вторжении азербайджанских войск на армянскую территорию. Она подчеркнула, что азербайджанская сторона принимает меры «в ответ на недавние провокации Армении» и что азербайджанские военнослужащие «выполняют служебные обязанности на суверенной территории» своей страны.

До этого Пашинян заявил, что азербайджанские военные вторглись на армянскую территорию с позиций на восточном направлении границы. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году.

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