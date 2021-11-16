Белоруссия разместит мигрантов в логистическом центре возле пункта «Брузги»

Небольшие группы мигрантов двинулись от границы Польши к въезду на КПП «Брузги», где их разместят в помещении логистического центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе.

Ранее сотрудница погранохраны Польши попала в больницу после ранения камнем, брошенным мигрантами во время штурма границы.

Беженцы предприняли попытку штурма польской границы: люди забрасывали польских силовиков камнями, а также пытались сломать колючую проволоку. В ответ службы Польши применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. После неудачной атаки часть беженцев ушла в свой лагерь в лес на территории Белоруссии, а часть осталась на КПП «Брузги».

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.