Володин сделал замечание Жириновскому за перепалку с коммунистом Коломейцевым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил замечание лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за то, что тот оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева, назвав его «ростовским валенком», сообщает РИА «Новости».

Поводом для перепалки стало прерванное Коломейцевым выступление лидера либерал-демократов. Жириновский жестко парировал и высказался о поведении коммуниста.

«Помолчи, Коломейцев, помолчи! Ростовский валенок. Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы. В первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается. Вам в Ростове баней руководить нельзя доверить! Вы здесь фракцию представляете. Позор! Замолчи, Коломейцев!» — сказал Жириновский, после чего ему отключили микрофон.

После этого пришлось вмешаться Володину. Спикер Госдумы призвал лидера ЛДПР не оскорблять Коломейцева, а также не произносить в его адрес негативных комментариев.

«Владимир Вольфович, замечание объявляется. Потому что не имеете права оскорблять депутата Коломейцева», — сказал Володин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Жириновского из-за отсутствия женщин в партийных списках от их фракции. Она напомнила, что в марте обращалась с письмами к лидерам партий, в том числе и ЛДПР, и предлагала ставить женщин на проходные места в партийных списках. Жириновский, по ее словам, ответил на письмо «уважительно, деликатно», но в итоге «результат вот каков».