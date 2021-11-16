Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг 18:26
Мясников объяснил, в каких случаях привитые болеют коронавирусом 18:25
Bloomberg: российскую экономику тормозит дефицит рабочей силы 18:21
Стали известны подробности отравления суррогатным алкоголем в Казани 18:20
Игрок «Спартака» Зобнин получил травму в сборной России 18:17
Названа приправа, снижающая уровень «вредного» холестерина 18:10
Госдума уточнила порядок получения номеров на перегоняемые за границу машины 18:08
На Украине назвали ответственных за проблемы в отношениях Москвы и Киева 18:07
Ученые из США рассказали про витамин, способный защитить от заболевания... 18:04
Экс-судья ЕСПЧ рассказал, что мигранты не смогут пожаловаться на действия польских... 18:04

Володин сделал замечание Жириновскому за перепалку с коммунистом Коломейцевым

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил замечание лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за то, что тот оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева, назвав его «ростовским валенком», сообщает РИА «Новости».

Поводом для перепалки стало прерванное Коломейцевым выступление лидера либерал-демократов. Жириновский жестко парировал и высказался о поведении коммуниста.

«Помолчи, Коломейцев, помолчи! Ростовский валенок. Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы. В первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается. Вам в Ростове баней руководить нельзя доверить! Вы здесь фракцию представляете. Позор! Замолчи, Коломейцев!» — сказал Жириновский, после чего ему отключили микрофон.

После этого пришлось вмешаться Володину. Спикер Госдумы призвал лидера ЛДПР не оскорблять Коломейцева, а также не произносить в его адрес негативных комментариев.

«Владимир Вольфович, замечание объявляется. Потому что не имеете права оскорблять депутата Коломейцева», — сказал Володин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Жириновского из-за отсутствия женщин в партийных списках от их фракции. Она напомнила, что в марте обращалась с письмами к лидерам партий, в том числе и ЛДПР, и предлагала ставить женщин на проходные места в партийных списках. Жириновский, по ее словам, ответил на письмо «уважительно, деликатно», но в итоге «результат вот каков».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть